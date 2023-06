von Nadine Oberhuber Die Börsen legen eine Atempause ein. Kein Wunder, denn im derzeitigen Tempo kann es nicht weitergehen. Es wird Zeit, die Renditeziele etwas zu stutzen

Das Schöne an der guten alten Zeit ist: Hat man sie einmal im Hirn abgespeichert, vergisst man sie auch nicht mehr so leicht. Sie wird dann automatisch zum Maßstab für die Gegenwart. Das zeigt sich jetzt auch an den Aktienmärkten und zwar gleich an zwei Punkten. Beide sind gefährlich – und könnten noch für größere Marktturbulenzen sorgen. Punkt eins ist die hohe Erwartung der Anleger.

Die haben nämlich offenbar den vergangenen Aktienboom von 2010 bis 2021 so verinnerlicht, dass sie davon ausgehen, dass die Märkte unvermindert stark nach oben streben werden. Punkt zwei sind die derzeitigen Kurse, die legten nämlich ungeachtet der weiteren angekündigten Zinssteigerungen und trotz aller Konjunktursorgen weiter zu. Zumindest bis diese Woche.