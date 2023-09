von Stefan Schaaf Nachhaltige Geldanlagen haben oft höhere Renditen und sind stabiler. Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

Die Amerikaner haben eine neue Leidenschaft entwickelt: Sie schrauben wie verrückt Solaranlagen auf ihre Hausdächer. Von einem regelrechten Boom spricht John Berger, Chef von Sunnova Energy, einem der führenden Anbieter von kompletten Sonnenstrom-Anlagen für Wohnhäuser. „In zehn Jahren wird genug Solarenergie installiert sein, um jedes Haus östlich des Mississippi mit Strom zu versorgen“, verkündete im August der US-Branchenverband Solar Energy Industries Association. Möglich mache das der Inflation Reduction Act von Präsident Joe Biden, der massive Subventionen für erneuerbare Energien vorsieht und die Kohlendioxid-Emissionen der USA deutlich senken wird.

Firmen wie Sunnova Energy, Enphase Energy oder Sunpower profitieren vom Boom. Und Anlegerinnen und Anleger in Deutschland können an der amerikanischen Energiewende mitverdienen. Denn diese Unternehmen sind wie viele andere aus der Branche mit ihren Aktien an der Börse notiert. Laufen die Geschäfte gut und steigen die Gewinne, dann werden voraussichtlich langfristig auch die Kurse zulegen und die Unternehmen einen Teil des Profits als Dividende ausschütten.

Das Bild der schraubenden US-Amerikaner sollte nicht falsch interpretiert werden: Es ist nicht der dringende Wunsch nach einem nachhaltigen Leben, der für den Boom sorgt, sondern eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Und die bringt immer mehr Menschen auch dazu, ihr Geld nachhaltig anzulegen. Verantwortliches Investieren geht längst nicht mehr automatisch mit einem Renditenachteil einher, im Gegenteil.

Das zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, und zwar beim Vergleich des wichtigsten Aktienindex der Welt und seiner nachhaltigen Varianten. Der MSCI World, den Anlageexperten als Basis für eine global diversifizierte Aktienanlage empfehlen, enthält 1513 Aktien aus 23 Ländern und bildet damit die Börsen in der entwickelten Welt zu rund 85 Prozent ab. Den Index gibt es auch in verschiedenen nachhaltigen Varianten, die jeweils unterschiedlich strenge Kriterien anlegen. Gemeinsam ist ihnen aber eines: Sie haben in den vergangenen Jahren meist besser abgeschnitten als ihr Stammindex. Typischerweise tragen diese Indizes und auch Fonds die drei Buchstaben ESG im Namen. Sie stehen für Umwelt (Environment), Soziales sowie gute Unternehmensführung (Governance). Nachhaltigkeit ist also mehr als nur Ökologie.