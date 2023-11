von Wolfgang Hagl Der weltgrößte Musikstreamingdienst gibt ein spektakuläre Börsen-Comeback. Obwohl die Spotify-Aktie alles andere als günstig ist, könnte ihre Aufholjagd weitergehen.

Taylor Swift schreibt ein Superlativ nach dem anderen. Im Oktober hat Forbes das Vermögen der US-Popikone zum ersten Mal auf mehr als 1 Mrd. Dollar taxiert. In diesen elitären Club schaffte sie es nicht zuletzt mit der „Eras“-Tour. Dem florierenden Vorverkauf für die Live-Auftritte in den USA wird sogar ein Anteil am zuletzt überraschenden starken Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft zugeschrieben. Als Swift Ende Oktober ihr neues Album veröffentlichte, verkündete Spotify neue Rekorde: „1989 (Taylor’s Version)“ war nicht nur das am meisten gestreamte Album an einem Tag in diesem Jahr. Gleichzeitig hatte der 2008 gestartete Audio-Dienst nie zuvor an einem Tag so viele Zugriffe auf einen Künstler gezählt.