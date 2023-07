An der Börse richten sich die meisten Blicke zumeist auf die großen Werte, dabei performen die Aktienindizes mit den kleinere Werten langfristig besser

So machen Nebenwerte ein Aktiendepot diverser

von Stefan Schaaf Vielen Aktiendepots fehlt es wegen des Gewichts von Mega-Titeln wie Apple oder Microsoft an Diversifikation. Dagegen hilft die Beimischung von Nebenwerte-ETFs, wodurch sich langfristig die Renditechancen erhöhen

Sollten die Wirtschaftsnobelpreisträger Eugene Fama und Kenneth French etwa Unrecht haben? Im Jahr 1993 postulierten sie die sogenannte Size-Prämie. Demnach verzeichnen die Aktien kleinerer Unternehmen eine stärkere Performance als Standardwerte. In diesem Jahr sieht es an den Aktienmärkten jedoch ganz anders aus. Die Blue-Chip-Indizes sind seit der Post-Corona-Erholung den Indizes der Mid- und Small-Caps enteilt, egal ob in Europa oder den USA.