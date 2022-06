Stark gestiegen sind Ende 2021 hingegen die Vermögenswerte, die in Investmentfonds steckten. Die Zentralbank verzeichnete hier mit plus 62 Mrd. Euro (Transaktionen und Bewertungsänderungen) den mit Abstand größten Zuwachs gegenüber dem Vorquartal. Der Anteil an Investmentfonds am privaten Geldvermögen stieg auf 12,2 Prozent. Die über alle Anlagekategorien hinweg addierten Bewertungseffekte (86 Mrd. Euro) wurden den Angaben zufolge insbesondere durch Kursgewinne von 34 Mrd. Euro bei den Anteilen an Investmentfonds getrieben. Das Foto zeigt das Union Investment-Hochhaus in Frankfurt.