#37 Siemens Energy & Porsche Holding

Vier Dax-Unternehmen blieben 2022 unter der Marke von 20 Prozent Aktien in ausländischem Besitz. Dazu gehörten auf Platz 37 Siemens Energy und die Porsche Automobil Holding. Sie kamen im Ranking auf einen Anteil von je 18 Prozent. Allerdings war bei beiden Unternehmen der Anteil der nicht zuzuordnenden Investoren sehr hoch. Siemens kam auf 39 Prozent, die Porsche Holding gar auf 75 Prozent. Letztere verzeichnete dementsprechend lediglich sieben Prozent der Aktien in deutschem Besitz. Die Holding hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG und ist mit 25 Prozent plus einer Aktie der Stammaktien an der Porsche AG beteiligt.

