von Imke Reiher Ausgeben statt einzahlen: Bei einem ETF-Entnahmeplan stehen kalkulierte Auszahlungen von bereits Gespartem auf der Agenda. Wie Privatanleger das Optimum aus ihrem passiven Einkommen herausholen

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not – dieses Sprichwort ist bei vielen Deutschen Programm. Selbst im Umfeld der hohen Inflation beträgt die Sparquote in Deutschland im Gesamtjahr 2023 schätzungsweise 10,6 Prozent. Das ist angesichts der vielfältigen Herausforderungen ein beachtliches Niveau. Worüber viele vermutlich weniger nachdenken: Wie und wann lasse ich mir das Ersparte später wieder ausbezahlen? Eine strukturierte Möglichkeit bietet der sogenannte Entnahme- oder auch Auszahlungsplan.