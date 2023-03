von Christian Ingerl Ein starker Zahlenkranz, ein solider Ausblick und eine üppige Dividende lassen Deutschlands größten Autovermieter derzeit glänzen – und bieten der Aktie ein gutes Fundament

Zu seinen Lieblingsplätzen zählte der 78-jährige passionierte Flieger und Großaktionär des gleichnamigen Familienkonzerns Erich Sixt einst das Cockpit seines Firmenjets. Vor allem nachts über dem Atlantik nah bei den Sternen sei es am schönsten. Ganz nach dem Motto „The sky is the limit“ peitschte der mittlerweile in den Aufsichtsrat gewechselte Vollblutunternehmer auch seine Geschäfte voran. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich der Vorsteuergewinn vervierfacht.

Dieser Devise folgen auch die Mitte 2021 an die Spitze gewechselten Söhne Alexander und Konstantin. Das Duo, welches den Konzern in vierter Generation führt, hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als die Gesellschaft zum profitabelsten Autovermieter der Welt zu formen.