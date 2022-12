von Anna Friedrich Eine Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen, so steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Das gilt auch fürs Finanzielle: Wer sich scheiden lässt, muss weiterhin für den ehemaligen Partner sorgen – unter diesen Voraussetzungen

In guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein, das versprechen sich Paare immer vor dem Traualtar. Kommt es zur Trennung, ist die Zeit danach für die meisten eine eher schlechte, denn dann geht es ans Eingemachte: die Finanzen. Wer heiratet, verpflichtet sich dazu, auch finanziell füreinander zu sorgen. Das gilt nicht nur während der Ehe, sondern auch in der Trennungsphase und unter bestimmten Voraussetzungen sogar nach der Scheidung. Capital gibt Antworten auf die wichtigsten Finanzfragen nach dem Ehe-Aus: