von Jennifer Garic Ehepaare sichern zahlreiche Risiken gemeinsam ab. Nach einer Scheidung müssen die getrennten Partner viele Versicherungsverträge überprüfen

Viele Paare teilen so ziemlich alles, auch Versicherungspolicen. Familientarife sind in der Regel günstiger als Single-Verträge, in vielen Fällen sind Partner sogar gratis mitversichert. Bei einer Scheidung wird es aber kompliziert. Welche Police läuft auf wen? Wer steht wo als Begünstigte eingetragen? Und welche Versicherung müssen Geschiedene neu abschließen? Die wichtigsten Punkte im Überblick.

#1 Krankenversicherung

Bei verheirateten Paaren mit Kindern ist eine Familienversicherung Standard. Kinder sind ab Geburt automatisch bei einem der beiden Partner kostenlos mitversichert – und das bleibt auch im Scheidungsfall so, jedenfalls bis das Kind volljährig oder, falls es eine Ausbildung macht oder studiert, 25 Jahre alt ist.