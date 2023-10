von Johannes Röhrig Mittels Scheckkartenbetrug wurde das Konto von Werner Schwinski um 78.000 Euro geplündert. Doch wie konnte das passieren? Merkwürdig: Das betroffene Kreditinstitut zeigt sich an der Aufklärung des Falls nicht sonderlich interessiert

Die Rostocker Straße in Wuppertal führt zu einem Wohnkomplex mit sechsgeschossigen Gebäuden. Nummer 12 liegt in der Mitte der Häuserzeile, hier leben zwölf Mietparteien. Die Adresse spielt eine Rolle in einem Kriminalfall, der vielerlei Fragen aufwirft, auch Fragen, die die Deutsche Bank betreffen. Denn die Deutsche Bank schickte im Sommer letzten Jahres eine Mastercard in die Rostocker Straße Nummer 12, adressiert an einen Thomas Schwinski – den es dort gar nicht gibt.

Wechsel ins knapp 100 Kilometer entfernte Baesweiler nördlich von Aachen, in die Albert-Schweitzer-Straße 52. Derselbe Fall. Auch hierhin sandte die Deutsche Bank eine Geldkarte, diesmal an eine Romana Schwinski – die nicht in dem Haus zu finden ist.