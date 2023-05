von Christian Ingerl Der deutsche Softwareriese kann schrittweise die Früchte seines Konzernumbaus ernten. Eine Neubewertung des Dax-Titels hat bereits begonnen.

Mit der SAP-Aktie war in den vergangenen Jahren sprichwörtlich kein Blumentopf zu gewinnen. Seit Anfang 2020 ergibt sich unter hohen Ausschlägen letztlich eine Nullrunde. Dass das vermeintliche Wachstumsunternehmen dem Dax in dieser Zeit nicht folgen konnte, dürfte im Wesentlichen daran liegen, dass es nicht wuchs. 2020 und auch 2021 stagnierten die Umsätze und am Ende des Zeitraums brach dann auch noch die Marge weg.