iShares U.S. Aerospace & Defense

von Lukas Homrich Deutschland und andere Länder wollen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in neue Rüstungsprojekte investieren. Anleger müssen entscheiden, ob sie von der Aufrüstung profitieren wollen. Wenn ja, ist der iShares U.S Aerospace & Defense eine solide Option

Der ETF

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine investieren besonders die Nato-Staaten mehr in ihre Verteidigung. Gerade in der Luft hatten viele Streitkräfte zuletzt Defizite. Auch das Verteidigungsbudget der USA wächst. Die Rüstungsindustrie kann sich vor Aufträgen kaum retten, allen voran die Marktführer in den USA.

Bei dem Rüstungsunternehmen Lockheed Martin zum Beispiel stieg der Wert der Lieferverträge von 135 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf 150 Mrd. Anfang des Jahres. Seine jährliche Prognose hat das Unternehmen aus dem Bundesstaat Maryland gleich mal nach oben korrigiert. Besonders führende Hersteller von Luftwaffensystemen profitieren also. Können Anleger das über einen ETF von Blackrock auch?