#1 Symrise

Das Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Holzminden stellt Duftstoffe und Aromen her. Im Jahr 2006 ging Symrise an die Börse, ein Jahr später rückte die Firma in den MDax auf. Ihre Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1874, zu „Haarmann’s Vanillinfabrik“. Heute unterhält Symrise 90 Standorte rund um den Globus und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 3,4 Mrd. Euro.