von Nadine Oberhuber Eine exklusive Studie zeigt, wo Vermögensverwalter für ihre Kunden Wachstum und Rendite suchen: nicht in Europa, lieber in den USA

In den Depots vermögender Anleger in Deutschland hat in den vergangenen fünf Jahren eine massive Verschiebung stattgefunden: weg aus europäischen Aktien, rein in US-Titel. So stieg der Anteil von US-Aktien allein seit Beginn der Coronapandemie von etwas über 30 auf gut 40 Prozent im Durchschnitt des Jahres 2022. Der Anteil europäischer Aktienunternehmen ging in diesen drei Jahren im Gegenzug von 39,7 auf 29,9 Prozent zurück.