Was eine Spediteurin an Deutschlands Infrastruktur bemängelt

von Rolf-Herbert Peters Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist marode. Ein Symbol dafür: die inzwischen gesprengte Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid. Im Interview spricht Gudrun Winner-Athens, Spediteurin aus Iserlohn über kaputte Straßen, schlechte Schienennetze und das Dauerversagen der Politik

Frau Winner-Athens, die A45 wird nach der Sprengung der maroden Rahmedetalbrücke auf Jahre nicht mehr durchgängig befahrbar sein. Was bedeutet das für eine Spediteurin wie Sie?

Das ist ein ganz herber Schlag für die gesamte Region und die Wirtschaft insgesamt – Südwestfalen ist der größte Wirtschaftsstandort in NRW. Die Autobahn ist quasi der Lebensnerv unserer Infrastruktur und damit die einzige effiziente Verbindung Richtung Süden. Die Bevölkerung leidet extrem, Berufspendler nehmen gezwungenermaßen längere Fahrzeiten zum Arbeitsplatz in Kauf. Im Transportgewerbe ist die gesamte Logistikkette zwischen Verlader und Empfänger aus dem Takt geraten.