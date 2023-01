Die Wirtschaftsauskunftei hat ihren Sitz in Wiesbaden

Persönliche Kreditwürdigkeit: Was Sie über die Schufa wissen müssen

von Imke Reiher Wer die eigene Kreditwürdigkeit belegen will, braucht oft einen Schufa-Nachweis. Doch das Scoring-Modell hat seine Tücken

Ob Privatperson oder Unternehmer: Wer einen Kredit möchte oder eine Wohnung mieten will, kommt in der Regel mit der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa) in Kontakt. Denn viele Unternehmen und Vermieter verlangen eine Bonitätsauskunft, um sich gegen mögliche Zahlungsausfälle abzusichern. Hier hat sich die Schufa erfolgreich positioniert.