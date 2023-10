Passt mein Arbeitgeber die Betriebsrente automatisch an die Inflation an?

von Laura Eßlinger Betriebsrenten müssen regelmäßig an die Inflation angepasst werden. Macht mein Arbeitgeber das automatisch?

Die Betriebsrente fällt bei vielen Ruheständlern nicht üppig aus, da ist es umso ärgerlicher, wenn die ausgezahlte Summe wegen der hohen Inflation immer weniger wert wird. Zuletzt betrug die Teuerungsrate in Deutschland immerhin gut sechs Prozent. Gut also, dass das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) einen Inflationsausgleich vorsieht. In Paragraf 16 heißt es, dass Arbeitgeber alle drei Jahre „eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden“ haben. Das bedeutet: Das Unternehmen muss regelmäßig die Betriebsrenten an die Inflation anpassen.