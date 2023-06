von Capital-Redaktion Die neue Folge von „Aktien fürs Leben“ klärt, warum Anleger den Hype um Nvidia kritisch beäugen sollten, wer bei Eon und RWE das Rennen macht und warum die Aktie des US-Pharmakonzerns Amgen gerade aussichtsreich ist

Der US-Chiphersteller Nvidia schaffte es vergangene Woche in schwindelerregende Höhen: Sein Börsenwert riss die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar und ist damit erst das sechste Unternehmen überhaupt, das diese Stufe erklimmt. Die Firma beherrscht den Gaming-Markt und stellt Konkurrenten wie AMD und Intel in den Schatten, auch weil sie oft günstigere und schneller Produkte anbietet. Hinter der Aktie steht also ein tatsächlich wertvolles Geschäftsmodell. Warum Anlegerinnen und Anleger sich den Einstieg gerade jetzt trotzdem zweimal überlegen sollten und welche Konkurrenten attraktiv sind, diskutieren Börsenexpertin Petra Ahrens und Capital-Chefredakteur Timo Pache in der neuen Folge des Vermögens-Podcasts „Aktien fürs Leben“.

Außerdem geht es um zwei große Player der deutschen Industriegeschichte: die Energieversorger Eon und RWE. Sie mussten sich in den vergangenen Jahren mehrfach neu erfinden, auch weil die Politik einen Zickzack-Kurs zwischen Atom-Aus- und Wiedereinstieg fuhr. Für Anleger waren sie lange eine sichere Bank mit guten Umsätzen und Renditen. Doch wie stehen die beiden Unternehmen jetzt da und welches ist das bessere?

Daneben sprechen Ahrens und Pache darüber, was wirklich hinter der Warnung von KI-Entwicklern vor ihren eigenen Produkten steckt, welche KI-Fonds gute Anlagemöglichkeiten sind – und warum die Aktie des US-Pharmakonzerns Amgen gerade besonders interessant ist.