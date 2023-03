von Nadine Oberhuber Inwieweit ändert sich nun die Besteuerung von Bitcoin? Ein neues Urteil sagt, die Gewinne sind zu versteuern – zuvor galt das nicht, oder?

Es hat sich nun tatsächlich der Bundesfinanzhof erstmals mit den Kryptowährungen beschäftigt und ein Urteil gefällt. Also das oberste deutsche Finanzgericht. Zuvor hatten nämlich mehrere untergeordnete Finanzgerichte durchaus widersprüchlich entschieden. Jetzt steht fest: Die Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. unterliegen der Einkommensteuer. Sie sind also steuerpflichtig. Aber das heißt nun nicht, dass sie auch in jedem Fall versteuert werden müssen.