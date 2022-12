von Christian Ingerl Schokolade lässt die Herzen rund um den Globus höherschlagen. Aber warum nur essen? Aufgrund der guten Wachstumsaussichten des Milka-Herstellers könnten Süßigkeiten auch als Investment taugen

Für den Einzelhandel spielt das Weihnachtsfest eine enorm wichtige Rolle. In den Adventswochen erwirtschaftet der Einzelhandel rund ein Fünftel seines Jahresumsatzes. Allerdings sind die Erwartungen auf eine reiche Bescherung in diesem Jahr etwas gedämpft. Der Handelsverband (HDE) prognostiziert für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember Gesamterlöse von mehr als 120 Mrd. Euro, das entspricht einem Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.