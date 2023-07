von Christian Ingerl Der US-Biotech-Titel ist zuletzt ins Hintertreffen geraten. Darum klafft zwischen fairem Wert und aktuellem Kurs ein riesige Lücke. Höchste Zeit, einen genauen Blick auf das Unternehmen zu werfen

Eine wahre Gefühlsachterbahn durchlebten die Moderna-Aktionäre in der jüngsten Vergangenheit. Von einer überschwänglichen Zuversicht im Jahr 2020 wechselte die Stimmung in einen tiefen Pessimismus und endete schließlich in einer vollkommenden Antriebslosigkeit. In Zahlen ausgedrückt: Dem Hype um den Corona-Impfstoff, welcher die Aktie von 18 auf über 400 Dollar katapultierte, folgte ein tiefer Fall in Richtung der 100er-Marke. Auf diesem Niveau bewegt sich der Biotech-Titel nun seit Monaten lethargisch seitwärts.