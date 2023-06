Mit einem Schlag in Toyota, Sony und Co. investieren

von Jan Schulte Wer sein Geld in Japan investieren möchte, kann auf den MSCI Japan ETF aus dem Hause Blackrock setzen. Doch es gibt noch andere Anbieter in diesem Segment – und mit dem Nikkei einen Index, der mehr Rendite verspricht

Der ETF

Zumindest Star-Investor Warren Buffet scheint von Japan ziemlich überzeugt zu sein. Noch im Mai dieses Jahres baute er mit seiner Investitionsfirma Berkshire Hathaway sein Engagement in japanische Firmen weiter aus. Doch auch für Privatanleger, die lieber nicht auf berühmte Investoren vertrauen wollen, kann es sich lohnen, in dem Land zu investieren. Denn wer sein Geld vor allem in einem MSCI World ETF parkt, der mag sich darüber ärgern, dass er es vor allem in US-amerikanischen Unternehmen angelegt hat. Um sein Geld weltweit besser zu verteilen, kann es sich lohnen, zusätzlich in ETFs zu investieren, die sich auf ein einzelnes Land konzentrieren.