von Stefan Schaaf Mit der Zinswende haben sich zuletzt viele Anlegerinnen und Anleger aus teuren Mischfonds verabschiedet. Doch wer jetzt nur auf Festgeld setzt, verschenkt Rendite. Capital zeigt, welche günstigen und renditestarken Alternativen es zu klassischen Multi-Asset-Fonds gibt

Köln ist überall. Die dort beheimatete Fondsgesellschaft Flossbach von Storch musste im laufenden Jahr, wie Capital exklusiv berichtete, Abflüsse von rund 1 Mrd. Euro aus ihrem Flagschiff-Fonds Multiple Opportunities verbuchen. Doch damit steht Flossbach von Storch nicht allein: Im ersten Halbjahr flossen laut Daten des deutschen Fondsverbandes BVI aus Mischfonds netto 3,4 Mrd. Euro ab. Und das in einem Umfeld, in dem die Deutschen weiterhin Geld in Kapitalmarktprodukte stecken. Denn der BVI vermeldete zugleich Netto-Zuflüsse von 10,9 Mrd. Euro in Publikumsfonds, und zwar vor allem in Aktien- und Geldmarktfonds.