#1 Fühlen

„Bei den meisten Euro-Banknoten fühlt sich das Banknotenpapier griffig und fest an. So können einfache Fälschungen schon beim Anfassen erkannt werden“, informierte die Zentralbank. Allerdings können sich echte Geldscheine unterschiedlich anfühlen. So wurden die 5-, 10- und teilweise auch 20-Euro-Scheine der sogenannten Europa-Serie (bis 2019 in Umlauf gebracht) lackiert. Diese Banknoten fühlen sich glatt an. Bei echten Geldscheinen sind zudem Teile des Druckes auf der Vorderseite als Relief fühlbar.

