von Wolfgang Hagl Obwohl der Fastfood-Riese die Preise stark erhöht hat, brummt das Geschäft. Gefragt ist McDonald's auch an der Börse – der Large Cap notiert auf einem Allzeithoch

Das „Goldene M“ zählt zu den bekanntesten und wertvollsten Markenzeichen der Welt. Egal, ob in Innenstädten, an Autobahnraststätten oder in Gewerbegebieten: Allein in Deutschland ist das Logo mit den zwei Bögen vor rund 1450 Restaurants anzutreffen. Weltweit zieren die 1953 in der US-Stadt Phoenix erstmals aufgestellten „Golden Arches“ an nahezu 40.000 Standorten das Straßenbild. In Zeiten stark steigender Lebensmittelpreise zieht das über 100 Länder umfassende Netzwerk die Kundschaft mehr denn je an. Das zeigt ein Blick in den aktuellen Quartalsbericht von McDonald's.