Das Schaufenster des Luxusgeschäfts Louis Vuitton in der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand

Luxus-ETF: Investieren in Louis Vuitton, Hermès, Mercedes-Benz und Co.

von Jan Schulte Wer Teil der Welt der Reichen und Schönen sein will, aber nur begrenzt Geld hat, kann sich mit einem Luxus-ETF an den Unternehmen hinter den teuersten Marken beteiligen. Lohnt sich das?

Der ETF

Unter 200.000 Euro wird das in der Regel nichts mit einem schicken Ferrari. Eigentlich können es auch gerne mal zwei oder drei Millionen Euro werden, wenn es ein voll ausgestatteter Wagen werden soll. Wer viel Geld erbt oder einen gut bezahlten Job hat, mag sich ein solches Auto vielleicht irgendwann mal leisten können, aber zumindest investieren in Ferrari und Co. lässt sich deutlich einfacher. Der Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (ISIN: LU1681048630) bietet da eine Möglichkeit.