© Robert Kwiatek/KSB SE & Co. KGaA

Hauptkühlmittelpumpe in der Frankenthaler Fertigung von KSB

von Christian Ingerl Abseits der breiten öffentlichen Wahrnehmung schreibt die KSB-Aktie eine Erfolgsgeschichte. Die Gründe dafür sind plausibel und könnten die Rallye weiter anfeuern.

Die Pumpen von KSB haben es in sich: Eine gewaltige Menge von mehr als 1400 Kubikmeter Wasser lassen sich pro Stunde über eine Höhe von 4200 Meter transportieren. Mit großen Höhenunterschieden ist der deutsche Mittelständler derzeit auch an der Börse vertraut. So schoss der Nebenwert auf Zwölf-Monatssicht mehr als 80 Prozent nach oben. Da macht es auch nichts, dass sich der Kurs aktuell eine Pause gönnt. Im Gegenteil, hier könnte sich sogar eine Kaufchance eröffnen.