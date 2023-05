von Christian Ingerl Die hohe Investitionsbereitschaft in der Getränkewelt lässt die Kassen bei Krones klingeln. Darüber hinaus steht das Unternehmen vor einer börsentechnischen Beförderung. Grund genug, sich die Aktie näher anzusehen

And the winner is… Krones. Bei den neunten „German Stevie Awards“, bei denen jährlich unternehmerische Leistungen in mehr als 70 Ländern prämiert werden, zählt Krones in diesem Jahr zu den großen Abräumern. Insgesamt vier Trophäen, davon zweimal Gold in den Kategorien „Unternehmen des Jahres – Herstellung und Produktion“ sowie „Innovativstes Technologieunternehmen des Jahres“ gingen an die Bayern.