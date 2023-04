Arbeiter auf einer Großbaustelle in Düsseldorf

von Nadine Oberhuber Verbraucher und Unternehmen haben zunehmend Probleme, an frisches Geld zu kommen, weil Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger werden. Die geringere Kreditvergabe könnte die Wirtschaft insgesamt ausbremsen

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist genau die Frage, die sich viele Marktbeobachter stellen, wenn sie sich derzeit die Daten der Banken zu den Krediten ansehen. Dort nähert sich nämlich ein wichtiger Index der 50-Prozent-Grenze an. Und dessen weitere Entwicklung könnte den Ausschlag dafür geben, wie es an den Finanzmärkten weitergeht.

Es geht um die Frage: Wie gut kommen Unternehmen derzeit an Kredite, die ihnen das weitere Wachstum erlauben? Die Antwort darauf sehen Notenbanken und Staatsbanker nämlich als Indikator dafür an, wie stark die Wirtschaft in naher Zukunft wächst. Momentan sind viele Experten alarmiert, denn immer mehr Firmen antworteten zuletzt, sie hätten bereits deutliche Schwierigkeiten, neue Darlehen zu bekommen.