Auch Normalanleger können sich an Investments in Risikokapital beteiligen

von John Stanley Hunter Investments in Risikokapital versprechen sagenhafte Renditen. Privatanlegern war dieser Markt bislang verschlossen. Das ändert sich nun – doch die Angebote sind komplizierter und riskanter, als es zunächst scheint

Der 6. November 2020 war für Cherry Ventures, Tiger Global und eine Handvoll weiterer Investoren aus aller Welt ein denkwürdiges Datum: Rund 1 Mrd. Euro flossen den Risikokapitalgebern an diesem Tag zu aus dem Verkauf ihrer Beteiligung am Lieferdienst Flaschenpost an den Lebensmittelriesen Dr. Oetker – abzüglich des Anteils der Gründer. Die 81 Mio. Dollar, die sie über die Jahre in das Start-up aus Münster gepumpt hatten, wurden also sehr ordentlich verzinst.