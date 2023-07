KI-ETF: Nvidia, AMD und Co. in einem Paket

von Nils Wischmeyer Der KI-ETF L&G Artificial Intelligence setzt auf Firmen wie Nvidia und AMD, die im Bereich Künstlicher Intelligenz unterwegs sind. Wie gut der Indexfonds ist und welche ETF-Konkurrenten für Anleger noch interessant sind

Spätestens seit dem Start von ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) auch in deutschen Büros und Wohnzimmern angekommen. Es ist daher nur verständlich, wenn sich Anleger nun fragen, ob es sinnvoll wäre, auch in Unternehmen zu investieren, die in diesem Bereich bereits recht weit sind. Genau dafür hat das Finanzunternehmen L&G seinen „L&G Artificial Intelligence“-ETF (IE00BK5BCD43) aufgesetzt. Dieser folgt dem „Robo Global Artificial Intelligence Index„.