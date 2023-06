Karen Ward, Managing Director, ist seit November 2017 Chief Market Strategist für EMEA bei J.P. Morgan Asset Management. Zuvor war sie Vorsitzende des Rates der Wirtschaftsberater für das britische Finanzministerium und ein Jahrzehnt lang bei in der Investmentbank von HSBC in verschiedenen Positionen tätig. Sie begann ihre Karriere bei der Bank of England. Karen Ward hat einen Master mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften des University College London. Ihre monatlichen Kolumnen finden Sie in englischer Sprache auf ihrer Linkedin-Seite. Auf Deutsch erscheinen die Texte exklusiv bei Capital