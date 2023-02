von FinanceFWD-Redaktion JP Morgan arbeitet zurzeit in Berlin an einer neuen Digitalbank. Stefan Povaly leitet das Deutschlandgeschäft der US-Bank. Im Podcast spricht er über die Pläne und die verbesserte Stimmung für Börsengänge

Das Projekt zählt zu den großen Gesprächsthemen in der Frankfurter Bankenwelt: Das internationale Geldinstitut JP Morgan bereitet ein Bankangebot für den deutschen Markt vor. Entsteht in einem Berliner Coworkingspace ein Wettbewerber für die Smartphonebank N26?

Deutschlandchef Stefan Povaly sieht das Projekt noch ganz am Anfang. In Großbritannien habe JP Morgan mit dem Digitalangebot unter der Marke „Chase“ in einem Jahr eine Million Kundinnen und Kunden gewonnen. Zum Beispiel mit einem Cashback-Programm und einem Zinsangebot. „Die Intention von JP Morgan ist es, Sachen fertig zu machen“, sagt Povaly. Dort will das Unternehmen erst einmal die Features ausbauen, etwa mit einem Trading-Angebot oder Baukrediten.

In Deutschland prüfe ein kleines Team, wie man ein Bankangebot aufbauen könnte – es stellt sich zum Beispiel die Frage nach einer Lizenz. Gegenüber Endkunden wolle die Großbank ihren Namen ausspielen.

„Die Spac-Blase ist de facto geplatzt“

Nach einem Jahr 2022 mit wenigen Börsengängen oder Deals fragen sich viele, wie sich der Markt in diesem Jahr entwickeln wird. Povaly, der als Investmentbanker einen guten Marktüberblick hat, nimmt das aktuelle Klima „wesentlich robuster, stärker und optimistischer als noch vor ein paar Monaten“ wahr. „2022 war ein schwieriges Jahr.“ Aber es sei auch viel Kapital vorhanden. Die IPO-Pipeline fülle sich wieder, sagt der Manager. Doch bei Startups mit „viel Fantasie und wenig Zahlen“ sei die Skepis weiterhin groß, es zähle Profitabilität – da hätten Investoren keine Geduld.

Auch zum Hype-Thema aus dem Jahr 2021 – Spac-Börsengänge – äußert sich Stefan Povaly. Er sieht die Lage kritisch: „Die Spac-Blase ist de facto geplatzt.“ Dagegen setzt er auf gut vorbereitete klassische Börsengänge mit einer soliden Unternehmensprüfung, der sogenannten Due Diligence. Auch Übernahmen seien wieder im Kommen. „Wir sehen, dass viele unserer Kunden wirklich Bock haben“.

Wer zeigt Interesse an Übernahmen – und welche Startups kauft die Großbank zu, darüber hat er im Podcast gesprochen.

