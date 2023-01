von Stefan Schaaf Der beschwingte Jahresstart täuscht: Den Aktienmärkten droht in nächster Zeit ein Rückschlag, weil viele Investoren die Wucht weiterer Zinserhöhungen unterschätzen. Capital erklärt, warum es sinnvoll ist, noch ein wenig abzuwarten mit Aktienkäufen

Würde der Jahresschlusskurs des Dax an der Börse in Frankfurt per demokratischer Mehrheit festgelegt, wäre die Sache klar: Der wichtigste deutsche Aktienindex steht vor einem guten Jahr und Ende 2023 wären Anlegerinnen und Anleger wohlhabender als zu Jahresbeginn. Immerhin die Hälfte der vom deutschen Derivateverband DDV befragten Anlegerinnen und Anleger in Deutschland erwarten den Dax zum Jahresende höher als derzeit. Ein weiteres Drittel rechnet nach dem jüngsten Anstieg nun mit einem konstantem Niveau, und nur eine kleine Minderheit gehört zu den Miesepetern, die dem Dax ein schlechtes Jahr vorhersagen.