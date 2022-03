Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

von Daniel Saurenz

Der Aktienmarktcrash im März 2020 fiel heftig aus. Doch im März 2022 drückt der Krieg in der Ukraine die Kurse. Und die Stimmung in der Wirtschaft ist am Boden.

Der jüngste Ifo-Geschäftsklimaindex machte es deutlich: Die Sanktionen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Engpass bei Rohstoffen wird von vielen Wirtschaftsakteuren schlimmer bewertet als die Coronapandemie. Damit reflektiert die Wirtschaft, was die Börse schon seit mehr als einem Jahr abbildet. Denn Covid 19 war schon im Jahr 2021 an der Börse nur noch ein Thema, wenn es um Impfaktien ging.

Im Ausland fehlen fast überall panische Stimmen wie jene von Karl Lauterbach in Deutschland. Aus diesem Grund fiel die Wahrnehmung vieler Marktteilnehmer in Deutschland auch anders aus. Während hierzulande immer wieder die Pandemie die Medien beherrschte, waren es in den USA die Inflation oder steigende Zinsen. Russland verändert nun die Stimmung in der Wirtschaft, die Corona auch längst nicht mehr als großes Problem identifiziert hat.

Geldanlage Aktien schützen nicht automatisch vor Inflation Die realen Erträge von Aktien fallen umso niedriger aus, je höher die Inflation steigt: Mit dieser These widerlegen die Autoren des legendären „Global Investment Returns Yearbook“ der Credit Suisse eine populäre Annahme

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist klar auf Rezession gestellt. Das verarbeitende Gewerbe funkt SOS, der Index für die Geschäftserwartungen fällt heftig von 98.4 auf 85.1, was dem stärksten Einbruch seit Ausbruch der Coronapandemie entspricht. „Alle Zeichen stehen auf Inflation und Rezession“, kommentiert Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Für die Experten der VP Bank gibt es sogar erste Zweifel am Fortgang der guten Erholungslage im Tourismus.

„Das Entlastungspaket der Ampel-Koalition mildert zwar den Schmerz des Energiepreisanstieges, doch die geplanten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die gestiegenen Kosten zu kompensieren“, glaubt Analyst Thomas Gitzel. Die explodierenden Energiekosten, die sich verschärfende Lieferkettenproblematik und die immer noch nicht verdauten wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie wiesen die deutsche Wirtschaft in die Schranken.

So wundert es kaum, dass sich zuletzt die Börsen in Europa und den USA wieder auseinanderentwickelt haben. Die Nasdaq holte merklich auf, während sich der Dax beim Stand von 14.500 Zählern offenbar festgebissen hat. In den USA nimmt man offenbar sogar die Zinserhöhungen gelassen hin. „Die US-Notenbank hat im Grunde schon den gesamten Zinserhöhungspfad für dieses Jahr bekannt gegeben. Sollte nicht eine weiter anziehende oder unverändert hoch bleibende Inflation schnellere Zinsschritte notwendig machen, sollten Zinserhöhungen für dieses Jahr keinen Schrecken mehr auf die Aktienmärkte ausüben“, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment.

In Europa wird über Zinserhöhungen zwar diskutiert, doch fest geplant ist noch nichts. Ohnehin hat die Falle schon zugeschnappt. Denn angesichts der Inflation müsste die EZB tätig werden, hinsichtlich der Rezession darf sie nicht tätig werden. Eine ungünstigere Lage kann es kaum geben.

Für Anleger bleiben zwei Hoffnungsschimmer. Zum einen ist die schlechte Stimmung im Markt drin, denn nicht umsonst liegt der Dax noch immer 2000 Punkte unter seinem Jahreshoch – weitere Korrektur nicht ausgeschlossen. Zum zweiten ist der Höhepunkt einer Rezession meist der beste Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen. Denn die Börse handelt simpel nur die Zukunft. Die Königsfrage angesichts der Ukraine- und Rohstoffkrise muss allerdings erst beantwortet werden: Wann wird der Höhepunkt der Rezession erreicht?