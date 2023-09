Die Mainzer Schott AG will ihre Pharmasparte an die Börse bringen

von Stefan Schaaf Der Spätsommer ist traditionell die Zeit der Börsengänge. Doch die Bilanz der meisten IPOs fällt katastrophal aus. Capital erklärt, wie man trotzdem vom Wachstum der wenigen Neulinge profitieren kann, die erfolgreich sind

Irgendwas mit Glas. So würden wohl die Menschen antworten, wenn man sie nach den Produkten von Schott Pharma fragt. Und ganz falsch ist das ja nicht: Tatsächlich dreht sich im 130 Jahre alten Mutterkonzern, der Schott AG aus Mainz, alles irgendwie um Glas. Aber wie passt eine Pharma-Sparte dazu? Keine Sorge, wer jetzt keine genaue Antwort weiß, wird sie schon Kürze bekommen. Denn Schott Pharma strebt an die Börse – und dann werden sonst eher verschlossene Konzernchefs meist überaus gesprächig.

Börsengänge folgen schließlich einer fein orchestrierten Kommunikationsstrategie. Weil die Firmen aus regulatorischen Gründen vor dem Initial Public Offering (IPO) nichts sagen dürfen, lassen PR-Berater beziehungsweise die den Börsengang begleitenden Banken bei ausgewählten Medien die Nachricht durchsickern. Im Fall von Schott Pharma wurde die Nachrichtenagentur Reuters aus Kreisen informiert, dass noch in diesem Monat ein IPO desjenigen Mainzer Unternehmens anstehe, das Verpackungen für Pharmaprodukte herstellt. In der zweiten Runde müssen dann – um ein Bild der Mainzer Fastnacht zu verwenden – in der Regel die Firmenchefs „in die Bütt“, also an die Öffentlichkeit. Sie bekommen Medientrainings, das Wording (also der Sprechzettel) wird erarbeitet und die sogenannte Equity Story, also die versprochene Wachstumsgeschichte, wird in Interviews und auf Investorenveranstaltungen unters Volk gebracht.

Das alles hat einen positiven Nebeneffekt – und zwar, dass man mehr über bislang verschwiegene Unternehmen lernen kann. Im Fall von Schott Pharma war jetzt zu erfahren, dass das Unternehmen pro Jahr 13 Milliarden Ampullen, Fläschchen und Spritzen aus Glas für die Pharmabranche herstellt. Doch die Equity Story hat einen tieferliegenden Zweck: Sie soll Anlegerinnen und Anlegern die berühmten Dollar-Zeichen in die Augen zaubern. Kommunikationsstrategen arbeiten daher oft mit Schlagworten, die für Wachstum stehen – zuletzt beispielsweise bevorzugt „Künstliche Intelligenz“. Das gilt auch bei anderen aktuellen Börsenkandidaten wie den Getriebebauer Renk („Aufrüstung“), den Chipdesigner ARM („iPhone-Zulieferer“) oder den Sandalenschuster Birkenstock („Promi-Mode“). Als Börsenkandidat gilt auch der im Besitz von Finanzinvestoren befindliche Datenanbieter Statista. Hier dürfte irgendwas mit „Big Data“ oder eben „Künstlicher Intelligenz“ die Equity Story werden.

Vieles am IPO ist also das Narrativ, die Wachstumsgeschichte. Und das erklärt auch, warum Börsengänge für Anlegerinnen und Anleger häufig eine Enttäuschung sind – gerade in Deutschland. Grosso Modo waren die Börsengänge von deutschen Firmen in den vergangenen zehn Jahren – von wenigen Ausnahmen abgesehen – eine einzige Katastrophe, nicht wenige davon endeten quasi mit einem Totalverlust für diejenigen, die die Aktien zeichneten und bis heute hielten – Stand 11. September 2023.

Das gilt übrigens nicht nur für deutsche Firmen. Auch in den USA gingen trotz spektakulärer Kurssteigerungen bei einigen Neulingen zahlreiche IPOs schief. „Auf lange Sicht hätte es sich für Anleger nicht ausgezahlt, auf Börsenneulinge zu setzen“, sagt zum Beispiel Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst beim Vermögensverwalter HQ Trust, beim Blick in die USA. „Seit 2012 blieben IPOs bei höherer Volatilität recht deutlich hinter dem Markt zurück.“

Nur 26 Prozent mit positiver IPO-Bilanz

Für eine Bilanz des deutschen IPO-Marktes hat Capital insgesamt 53 Unternehmen betrachtet, die in Deutschland entweder ihren Haupt- oder Geschäftssitz haben. Dazu zählen auch Unternehmen, die eine Börsennotiz etwa in Luxemburg (zum Beispiel Suse AG) oder den USA (Biontech) haben. Betrachtet wurde dabei nicht nur die Kursentwicklung, sondern der Gesamtertrag (Total Return) aus Kursveränderungen und reinvestierten Dividendenzahlungen. Schließlich können Anleger Kursverluste leichter wegstecken, wenn es zwischenzeitlich üppige Dividendenzahlungen gibt.

Doch auch die Einbeziehung der Dividenden hellt das Bild für die deutschen Börsenkandidaten kaum auf. Von den 53 betrachteten Unternehmen haben seit ihrem Börsengang gerade einmal 14 Firmen (das entspricht 26 Prozent) einen positiven Gesamtertrag erzielt. Mit anderen Worten: Drei von vier deutschen Börsengängen waren für Anlegerinnen und Anleger ein Reinfall. Das kann in einem breit diversifizierten Portfolio verschmerzbar sein, wenn sich darin beispielsweise die Aktie der seit 2018 börsennotierten Stemmer Imaging mit einem Minus von nur drei Prozent findet. Doch 37 der betrachteten deutschen Börsengänge verbuchen zweistellige Verluste und 21 verloren sogar mehr als der Hälfte ihres Werts, darunter beispielsweise die beim IPO gehypten Friedrich Vorwerk, Home24, About You, Naga Group, Mister Spex oder Auto1.

Damit nicht genug: Die vier Firmen Trivago, Signa Sports, Roy Asset Holding und Vapiano erlitten an der Börse regelrecht Schiffbruch, die Verluste betragen mehr als 90 Prozent: Die Aktie der Pizza- und Pastakette Vapiano war ein Totalverlust. Nur weil die Carbonara schmeckt, muss man also nicht auch gleich die Aktie des Anbieters zeichnen.

Auch für zwei der jüngsten Börsengänge in Deutschland lief es nicht so rund. Die Ionos-Aktie (Equity Story: „Cloud Computing“) verlor bislang rund zehn Prozent, Thyssenkrupp Nucera („Wasserstoff“) zwölf Prozent. Beiden Firmen muss man aber zugute halten, dass sich der Gesamtmarkt in den vergangenen Monaten ziemlich mau entwickelte hat. Als Erfolg mauserte sich die Porsche AG, die einen Total Return von 24 Prozent ausweist.

An dieser Stelle ließe sich noch argumentieren, dass einige wenige Ausreißer – sogenannte „Tenbagger“ – ein gesamtes Portfolio nach oben ziehen können. Das ist schließlich das gängige Argument von Start-up-Investoren. Aber das gilt insbesondere in Deutschland nicht, da hierzulande vor allem Konzernabspaltungen an die Börse gehen, oder aber etablierte Unternehmen aus der Hand von Finanzinvestoren. Nicht zuletzt müssten Investoren dann deutlich mehr IPOs kaufen. Hier überschätzen sie aber häufig ihre Analysefähigkeiten.

Gesamtmarkt schlägt IPO

Für eine Bilanz der Börsengänge an der Wall Street hat Kapitalmarktexperte Dörr untersucht, ob sich ein Engagement in IPO im Vergleich zu einer Investition in den Gesamtmarkt gelohnt hätte. Er verglich dazu die Performance des marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 mit der des FTSE Renaissance US IPO Index. In dieses Marktbarometer werden einmal pro Quartal Unternehmen aufgenommen, die seit kurzem an der Börse notieren und bei ihrem Börsengang eine Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. Dollar hatten. Rund drei Jahre nach ihrem ersten Handelstag fliegen die Aktien dann wieder aus dem Index. Aktuell umfasst der Index knapp 300 Unternehmen, darunter etwa Airbnb, Snowflake oder Palantir Technologies.

Dörrs ernüchtendes Fazit: Der S&P 500 kam in den vergangenen zwölf Jahren auf ein Plus von rund 15,3 Prozent pro Jahr. Der FTSE Renaissance US IPO Index schaffte lediglich 11,8 Prozent. Dabei kann es phasenweise sogar besser laufen – so wie im Jahr 2020, als die Börsengänge des Hometrainer-Anbieters Peloton und der Videocall-Firma Zoom den Index zeitweilig über 100 Prozent steigen ließen. Inzwischen sind Lockdown-Aktien aber deutlich abgestürzt und verhageln auch die Bilanz der IPO-Indizes.

Einen Grund für die schwache Kursentwicklung sieht Dörr darin, dass beim Börsengang zu wenig Aktien des Unternehmens an die Börse kommen. „Die Underperformance der Neulinge könnte daran liegen, dass diese oft nur mit einem kleineren Teil der Aktien an der Börse starten“, erläutert er. „Später geben die Alteigentümer dann weitere Anteilsscheine ab, was die Kursentwicklung dämpfen kann.“

Finanzinvestoren machen Kasse

Gerade bei deutschen Börsenneulingen wurde in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass diese einfach viel zu teuer und sehr spät an die Börse gebracht werden. Starke Wachstumsphasen sowohl des Geschäftes als auch der Firmenbewertung erfolgen oftmals unter dem Dach von Alteigentümern oder Private-Equity-Fonds. Letztere kaufen Unternehmen – oftmals auf Kredit – günstig auf, bauen sie um und verkaufen sie schließlich hoch bewertet über die Börse. Während also die Private Equity-Investoren hohe Gewinne erzielen, kaufen Anlegerinnen und Anleger beim IPO nicht selten überteuerte Aktien. Diese haben zwar möglicherweise eine überzeugende Equity Story, das Wachstum ist aber oft schon in den Kurs beim Börsenstart eingepreist. Zugespitzt gesagt: In solchen Fällen finanzieren Privatanleger die hohen Gewinne der Private-Equity-Fonds.

Es mag – neben dem Neuigkeitswert – einen weiteren Grund geben, warum Börsengänge noch immer sehr viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erlangen. Ein wenig weht bei Börsengängen wohl noch immer der Geist der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende übers Parkett. Damals gab es wilden Insiderhandel und in dem Hype erzielten selbst Firmen ohne Umsatz massive Zeichnungsgewinne, viele Privatanleger verdienten deshalb zunächst viel Geld – bevor sie dann wieder alles verloren. Es ist dieses Erbe, das noch immer Börsengänge mit der Aura von schnellen Kursgewinnen umgibt.

Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zeigt aber ganz klar: Börsengänge lohnen nicht für die Geldanlage. Deshalb Finger weg davon, auch wenn die Finanzmedien voller Equity Storys sind und im privaten Umfeld alle über die erwartungsfrohen Zukunftsperspektiven der Börsenkandidaten sprechen. Kleiner Tipp: Wenn Menschen von einer Aktie schwärmen, die sonst nie was mit Börse zu tun haben, ist dies ein guter Indikator dafür, Abstand vom Titel zu halten.

Besser den Index kaufen

Ganz verzichten auf die erfolgreichen Börsenneulinge müssen Anlegerinnen und Anleger allerdings nicht. Es gibt aber bessere Alternativen als den Kauf einzelner Aktien beim Börsengang. Denn immerhin 14 der betrachteten deutschen Unternehmen haben sich seit ihrem Börsengang zu Gewinnmaschinen für das Depot entwickelt. An der Spitze steht die Aktie von Hapag-Lloyd mit einem sensationellen Total Return von über 1000 Prozent seit dem Börsengang im Jahr 2015. Und auch die Aktien von Hellofresh, Siltronic, Scout 24, Covestro und Dermapharm verbuchten seit dem Börsengang Total Returns zwischen 90 und 170 Prozent.

Nun sind dies eben auch nur wenige Firmen und es ist im Vorhinein schwer abzuschätzen, welche Aktie wirklich ein Gewinner wird. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger gar nicht erst versuchen, die Gewinner zu kaufen. Das kann gut gehen, aber es kann auch ziemlich schief gehen. Und schief zu liegen war bei den untersuchten deutschen Firmen dreimal wahrscheinlicher als auf der Gewinnerseite zu stehen.

Es gibt jedoch einen einfachen Weg, an den Gewinnen der Sieger zu partizipieren. An der Börse erfolgreiche Aktien erhöhen automatisch ihre Marktkapitalisierung und damit ihr Gewicht in ihrem Index. Hellofresh zum Beispiel ist durch den MDax hindurchmarschiert und gehört heute dem Dax an. Ein günstiges Index-Investment über einen ETF ermöglicht es also, am Aufstieg der Gewinner zu partizipieren und die Verlierer außen vor zu lassen. Eine erfolgreiche Aktie wird immer auch zum Erfolg ihres Index beitragen.

Um an aufsteigenden deutschen Nebenwerten zu partizipieren, bietet sich also ein ETF auf den MDax an, wie der Deka MDAX ETF (ISIN DE000ETFL441, Gesamtkosten: 0,3 Prozent p.a.) oder den Invesco MDAX ETF A (ISIN IE00BHJYDV3; 0,19 Prozent p.a.) Und das gilt selbst für große Börsengänge: Sind die Unternehmen wirklich erfolgreich, werden sie selbst in den Leitindizes aufsteigen und diesen Schwung geben. Einen ETF zu kaufen ist zwar ein bisschen langweiliger als das Investment in Börsenneulinge. Aber für die Spannung genügt es ja, deren Equity Story zu lesen.