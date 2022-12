Wenn es nur so einfach wäre: Die Unternehmenswelt in den USA steht vor einem großen Umbruch – mit vielen Chancen für Anleger

Invest in the USA: Diese Chancen bieten sich Anlegern in Amerika

von Laura Eßlinger und Stefan Schaaf Die USA kommen zurück – mit zig Milliarden für marode Infrastruktur und Industrie. Das wirbelt die Geldanlage durcheinander. Capital erklärt, wie sich Anleger aufstellen

Mark Widmer investiert in die Zukunft Amerikas, und das nicht zu knapp: 1,2 Mrd. Dollar nimmt Widmer in die Hand, um im Südwesten der USA eine vierte Großfabrik für Solarmodule zu bauen. Außerdem werden die drei bestehenden Werke in Ohio ausgebaut. Die Regierung, erklärte der CEO des US-Solaranlagenbauers First Solar im Sommer, „hat unsere Industrie mit der Verantwortung betraut, die saubere Energiezukunft der USA zu ermöglichen. Und wir müssen diese Aufgabe rechtzeitig und nachhaltig angehen.“ Widmer kann nicht nur Solaranlagen, sondern auch Pathos.