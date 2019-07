Schritt 9: Qualitätskontrolle

Hunderte von manuellen und automatischen Tests sollen sicherstellen, dass die Produktion der Euro-Banknoten einwandfrei abläuft – und zwar EU-weit identisch. Die Scheine werden nach dem Zuschnitt noch einmal einzeln in einer Sortiermaschine per Kamera überprüft. Fehlerhafte Noten kommen in den Schredder. Die einwandfreien Scheine werden per Banderole in sogenannte Notenpäckchen zusammengefasst. Zehn Notenpäckchen werden zu einem Notenpaket verschweißt. Der erste Kennbuchstabe in der Seriennummer zeigt übrigens, in welcher Druckerei der Geldschein entstanden ist. „W“ steht für Leipzig.