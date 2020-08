Wenn bei Esteban de Lope in diesen Tagen das Telefon klingelt, dann hat er nicht selten einen seiner Mieter in der Leitung – häufiger als vor der Corona-Krise. „Im Bereich Hotel und Einzelhandel signalisieren uns rund 25 Prozent der Mieter Gesprächsbedarf“, erzählt de Lope. Der Manager ist Geschäftsführer von Deka Immobilien, einem der wichtigsten Vermieter von Gewerbeimmobilien in Deutschland und Europa. Seinen Mietern setzt die Konjunkturkrise zu. „Wir suchen dann Lösungen, also beispielsweise drei Monate Mietstundung oder Mietverzicht bei Verlängerung des Mietvertrages um ein Jahr“, sagt de Lope.

Damit dürfte die Corona-Krise allerdings auch Anleger nervös machen, die sich in den vergangenen Jahren eigentlich für eine besonders solide Form der Geldanlage entschieden hatten: So erlebten Immobilienpublikumsfonds wie die der Deka einen enormen Zustrom gerade durch private Anleger, laut Branchenverband BVI lagen zum Ende des ersten Quartals 2020 rund 113 Mrd. Euro in solchen Fonds. Hauptargument für den Vertrieb war dabei stets: Gerade in Krisen sind Anlagen in Immobilien besonders wertstabil – doch wer dachte da schon an eine weltweite Virusinfektion und einen monatelangen Stillstand des Wirtschafts­lebens?

„Die Auswirkungen der Corona-Krise sind zu spüren, das ist ein deutlicher Einschlag in den Immobilienmarkt“, sagt denn auch Susanne Eickermann-Riepe, Vorstandsvorsitzende für Deutschland beim internationalen Immobilien-Berufsverband RICS. Wenn aber die Mieteinnahmen für Gewerbeimmobilien wie Büros, Hotels oder Läden sinken, dann fallen auch die Renditen der Fonds. Je länger die Krise anhält, desto stärker wird der Renditerückgang sein. Und wenn die Immobilien billiger werden, dann verlieren auch die Fonds an Wert. Für Fondsanbieter und Anleger zählt daher jetzt der weitere Verlauf der Konjunktur: „Günstig wäre, wenn die Wirtschaft sich schnell erholt, bevor wir über Mietminderungen sprechen müssen“, sagt de Lope.

Erinnerungen an den Crash

Bei Privatanlegern werden Meldungen über ausbleibende Mieteinnahmen oder sinkende Immobilienwerte die Alarmsirenen schrillen lassen. Viele erinnern sich noch an die globale Finanzkrise, in deren Folge zahlreiche offene Immobilienfonds eingefroren wurden. Seinerzeit waren solche Fonds wirklich offen: Das Produktversprechen lautete, die Anteile könnten wie bei Aktienfonds jederzeit verkauft werden, obwohl Immobilien illiquide Anlagen sind und anders als Aktien nicht ständig an der Börse gehandelt werden. Als Anleger während der Finanzkrise massenhaft Fondsanteile zurückgaben, wurden viele offene Fonds schnell geschlossen, um einen Kollaps zu vermeiden. Und auch wenn Anleger kein Geld verloren, mussten sie doch lange warten, bis die Immobilien verkauft waren.

„In der Finanzkrise haben Institutionelle verkauft, und der Schaden blieb bei den Privatanlegern hängen“, sagt Robert Guzialowski, Leiter des Bereichs Real Assets Deutschland bei Hauck & Aufhäuser. „Das wird sich in diesem Ausmaß jetzt nicht wiederholen, auch weil die Banken genauer hinschauen.“ Damit es nicht noch einmal zu solch einem Anlagedesaster kommt, wurden die Fonds neu reguliert. Wer nach 2013 einen offenen Immobilienfonds gekauft hat, der muss ihn mindestens ein Jahr behalten, hinzu kommt eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten, sodass die Haltefrist für Neuanleger de facto zwei Jahre dauert.

Mit der Corona-Krise stehen die Produkte nun nach einem jahrelangen Immobilienboom erneut vor einer Bewährungsprobe. Zumindest in der ersten Runde der Krise haben sie die auch gemeistert.

Die 16 offenen Immobilien­publikumsfonds in der Datenbank des Rating- und Analysehauses Scope, die laut Scope 90 bis 95 Prozent des deutschen Marktes abdecken sollen, haben im ersten Quartal sogar ein minimales Kursplus geschafft – und das in einem Umfeld, in dem selbst defensive Mischfonds mit dem Markt in die Tiefe stürzten. „Wir haben keine Immobilien- oder Finanzkrise, sondern eine Viruskrise“, sagt Thomas Olek, Chef des Frankfurter Immobilienunternehmens Publity.