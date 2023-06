von Lars-Thorben Niggehoff Europa-ETFs können im Aktienportfolio ein guter Ausgleich zu US-lastigen, weltweit orientierten Fonds sein. Angebote gibt es dutzende, die Unterschiede sind oft marginal. Was für den HSBC MSCI Europe ETF spricht und welche Nachteile er hat

Der ETF

Das Einmaleins der Geldanlage in Aktien lautet: Das Kapital möglichst breit streuen. Die erste Anlaufstelle für viele Anleger ist deshalb der MSCI World, der Wertpapiere aus der ganzen Welt bündelt und – so die Theorie – das Risiko entsprechend mindert. Wer aber genauer hinsieht, wird feststellen, dass es mit der Streuung nicht so weit her ist. Der MSCI World hat relativ viele US-amerikanische Titel im Portfolio und ist Tech-Aktien-lastig.