© I like Birds

Hohe Inflation, schwaches Wachstum: Geldanlage in Zeiten der „Weakflation“

von Stefan Schaaf Die Wirtschaft wächst immer langsamer, die Inflation bleibt hoch. Die Fondsgesellschaft PGIM prägt dafür den Begriff der „Weakflation“. Sie ist für Aktien ganz o.k., hat aber für eine andere Anlageklasse deutlich mehr Bedeutung

Kommt sie oder kommt sie nicht? Gemeint ist eine Rezession in den Vereinigten Staaten, über die schon das gesamte Jahr spekuliert wird. Während Europa, insbesondere wegen der von der Energiekrise ausgelösten Schwäche Deutschlands, höchstwahrscheinlich schon in der Rezession steckt, halten sich die USA wacker. Im zweiten Quartal wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft vorläufigen Schätzungen zufolge um 2,4 Prozent und damit sogar noch etwas stärker als vom Markt erwartet. Damit zeichnet sich ab, dass die US-Wirtschaft sich zwar abschwächen, aber zunächst nicht in die Rezession rutschen dürfte.