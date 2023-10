Hochtief-Konzernzentrale in Essen

von Christian Ingerl Der deutsche Baukonzern Hochtief verfolgt eine zukunftsträchtige Strategie, welche der Aktie eine Outperformance beschert. Die aktuelle Verschnaufpause könnte eine Einstiegschance bieten

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es im Volksmund. Bei Hochtief geben sich potenzielle Feierlichkeiten derzeit die Klinke in die Hand: 150. Jubiläum, florierende Geschäfte, eine überdurchschnittliche Performance der Aktie sowie die Aufnahme in den Stoxx Europe 600. Dabei war im Midcap-Bereich dieses Jahr auf dem heimischen Parkett bis dato nichts zu holen. Gemessen am MDax drehten die mittelgroßen Firmen seit Jahresbeginn eine Nullrunde. Mit einem Anstieg um rund zwei drei Viertel sticht der Baukonzern jedoch positiv hervor und besetzt im Index-Ranking Platz zwei.