von Nadine Oberhuber Der Weltwassertag lenkt den Blick auf ein Investmentthema, das hohe Renditen verspricht: Wasser-Fonds. Anleger können zwischen aktiven Fonds und ETFs wählen, deren Erträge sogar die Inflationskosten schlagen

Sogenanntes Storytelling ist auf dem Investmentmarkt zunehmend in Mode gekommen und es ist auch sehr einleuchtend, warum: Erzählt man den Anlegern eine schlüssige Geschichte, warum sich die Geldanlage in einem bestimmten Bereich lohnt, dann machen sie eher Geld locker. Sie investieren dann in Erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz, aufstrebende Jungfirmen oder in die Stabilität europäischer Staaten.

Von vielen Trendthemen sollten Privatanleger trotz großer Renditeversprechen die Finger lassen. Aber es scheint Ausnahmen zu geben: Investments in Wasser könnten eine solche Ausnahme sein.