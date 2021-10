Warum sind Bitcoin-ETFs gerade so ein wichtiges Gesprächsthema?

Bitcoin-ETFs sind in aller Munde, weil die US-Börsenaufsicht SEC noch heute börsengehandelte Fonds auf den Bitcoin in den USA genehmigen könnte. Das wäre ein wichtiges Zeichen, denn bislang hat die Behörde sämtliche Anträge abgelehnt oder noch nicht über sie entschieden. Sollte sie nun tatsächlich zustimmen, könnten noch in diesem Monat vier Bitcoin-ETFs an den Start gehen. Angesichts dieser Aussichten hat der Bitcoin-Kurs zuletzt stark zugelegt: Am Montag lag er zeitweise über 62.000 Dollar.

Was sind Bitcoin-ETFs überhaupt?

Mit Bitcoin-ETFs können Anleger auf den Kurs der Kryptowährung wetten, ohne selbst Bitcoin kaufen und aufbewahren zu müssen. Der erste ETF, der zugelassen wird, dürfte wohl einer sein, der in Bitcoin-Futures investiert und nicht in Bitcoin selbst – das ist auch der Grund, warum sich die US-Börsenaufsichtsbehörde hier offener zeigt als bislang. In den USA gibt es Bitcoin-ETFs bisher noch nicht, dafür aber in anderen Ländern wie zum Beispiel in Kanada.

Wie funktionieren sie?

Die neuen Bitcoin-ETFs werden sich wohl nicht auf den aktuellen Kurs des Basiswerts beziehen, sondern auf Bitcoin-Futures, also den künftigen Wert der Währung. Der ETF enthält im Grunde Bargeld und ein Derivat, das dafür sorgt, dass das Bargeld mit dem Bitcoin-Preis zu- oder abnimmt und so die Wertentwicklung widerspiegelt. Es kann durchaus vorkommen, dass der ETF schnellen Kursentwicklungen wie zum Beispiel einer kurzzeitigen Rallye nicht hinterherkommt. Es gibt eine Besonderheit: SEC-Chef Gary Gensler hat bereits betont, dass die Bitcoin-ETFs dem Gesetz für Investmentgesellschaften von 1940 unterliegen sollen. Das bedeutet unter anderem, dass der Fonds nicht ausschließlich in Bitcoin-Futures investieren kann, sondern etwas stärker diversifizieren muss. Wie genau das gelöst wird, ist noch offen. Eine Möglichkeit wäre es, einen Anteil über eine ausländische Tochtergesellschaft abzuwickeln.

Wer bietet diese ETFs an?

Ein Anbieter ist Proshares, ein amerikanischer Anbieter von börsengehandelten Spezialprodukten, der bereits einen Versuch unternommen hatte, einen Ether-ETF zu starten. Der Proshares Bitcoin-ETF wird auf der NYSE Acra wohl unter dem Ticker BITO firmieren. Weitere heiße Kandidaten sind die ETFs von Invesco und Valkyrie.

Warum haben die ETFs so einen großen Effekt auf den Kryptomarkt?

Bitcoin-ETFs könnten einem ganz neuen Anlegerkreis einen Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen, dazu zählen sowohl Privatanleger als auch Investoren und Pensionsfonds. Denn vielen ist es bislang zu risikoreich, selbst Krypto-Assets zu lagern. ETFs bieten einen bequemen Zugang – der dazu noch von der US-Börsenaufsichtsbehörde abgesegnet und kontrolliert ist.