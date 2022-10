von Christian Scheid Trotz deutlich gestiegener Materialkosten herrscht beim deutsche Elektromobilitäts-Anbieter Friwo gute Stimmung: Der Auftragsbestand liegt so hoch wie nie, der Umsatz stieg zuletzt um 52 Prozent

Zu den wenigen deutschen Aktien, die auf Rekordhoch notieren, gehört Friwo. Das 1971 gegründete Unternehmen ist Komplettanbieter von anspruchsvollen und maßgeschneiderten Lösungen für die Elektromobilität – und liegt damit voll im Trend: Bei einem Umsatzanstieg von 52 Prozent auf 73,2 Mio. Euro schaffte Friwo im ersten Halbjahr auf Ebit-Basis trotz spürbarer Belastungen bei den Materialkosten den Turnaround. Die Prognose für das Gesamtjahr sieht nun ein Umsatzwachstum im „mittleren zweistelligen“ statt im „unteren bis mittleren“ Prozentbereich und ein leicht positives Ergebnis vor.

Basis für den Optimismus ist der Auftragsbestand, der mit 127 Mio. Euro so hoch liegt wie noch nie zuvor. Für Phantasie sorgt das Joint Venture mit Uno Minda in Indien. Im zweiten Quartal wurden Absichtserklärungen über die Zulieferung von E-Mobility-Antriebslösungen für renommierte indische Fahrzeughersteller unterzeichnet, die zu Umsätzen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich führen sollen. Das Joint Venture strebt eine führende Rolle im riesigen Markt für Zwei- und Dreiräder mit Elektroantrieb in Indien an. Wir empfehlen ein Abstauberlimit für den äußerst spannenden Nebenwert.