von Christian Ingerl Beim Gesundheitsunternehmen stehen die Zeichen auf Transformation. Dies eröffnet naturgemäß Raum für Spekulationen. Wenn die Jahreszahlen Anfang 2023 vorgelegt werden, sind Neuigkeiten vorprogrammiert

Schleppende Umsätze, sinkende Margen, mehrere Gewinnwarnungen und eine Personalrochade – in diesem Jahr ging es bei Fresenius heiß her. Die zahlreichen Herausforderungen hinterließen auch Spuren am Kapitalmarkt: Mit einem Minus von 26 Prozent verlor der DAX-Titel mehr als das Doppelte im Vergleich zum Gesamtmarkt. Das Management, der Aufsichtsrat und auch Investoren sind sich einig, dass es so 2023 nicht weitergehen kann. Noch wenig Klarheit herrscht jedoch bei der Frage, wie die neue Strategie auszusehen hat.