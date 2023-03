von Stefan Schaaf Die Sparkassen-Fondstochter Deka Investment hat in diesem Jahr Platz eins bei den Universalanbietern im Fonds-Kompass von Capital erobert. Bei der Spezialisten steht erneut Flossbach von Storch an der Spitze

Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet Deka Investment als beste deutsche Fondsgesellschaft des Jahres 2023 aus. Der Fondsanbieter der Sparkassen löst damit an der Spitze des Capital Fonds-Kompass den Konkurrenten des genossenschaftlichen Bankensektors, Union Investment, ab. Der Vorjahressieger rangiert nun auf Rang drei, den zweiten Platz belegt Flossbach von Storch. Die Kölner Gesellschaft setzte sich zudem in der 21. Auflage des Fonds-Kompasses erneut als bester Spezialanbieter durch.

Im aktuellen Fonds-Kompass (Ausgabe 4/2023; ET 16. Februar 2023) spiegeln sich die Verwerfungen des vergangenen Jahres an den Kapitalmärkten mit parallelem Absturz von Aktien- und Rentenmärkten wider. Die meisten Anbieter haben deshalb weniger Punkte in der Wertung erreicht. Die Fondsperformance ist der wesentliche Faktor für die Bewertung der Fondsgesellschaften. Nur sechs der zehn Vorjahresbesten konnten sich in diesem Jahr wieder die Auszeichnung mit fünf Sternen sichern. Zu den vier Aufsteigern zählt die Capital Group aus Los Angeles, einer der weltgrößten rein aktiven Vermögensverwalter, der erstmals mit fünf Sternen ausgezeichnet wird.

Gesamtsieger Deka, zugleich bester Universalanbieter, konnte gegen den Trend zulegen und erreichte 84,2 von 100 möglichen Punkten nach 82,2 Punkten im Vorjahr. 2023 holte Union den Sieg noch mit 91,4 Punkten, was ein absoluter Spitzenwert in der Geschichte des Fondskompass ist. In diesem Jahr fiel Union auf 81,3 Punkte deutlich zurück. Die zweitplatzierte Flossbach von Storch kommt auf 82,4, womit sie ihr Vorjahresergebnis exakt halten konnte. Als stabilisierendes Element erwiesen sich gute Serviceleistungen, bei denen die vier großen deutschen Gesellschaften Deka, Union Investment, DWS und Allianz Global Investors traditionell punkten können. Alle vier sind erstmals seit Jahren wieder komplett unter den Top Ten vertreten. Neben Fondsqualität und Service fließen die Management-Qualität und bei den Universalanbietern die Breite des Produktangebotes in die Auswertung ein.

Auf den weiteren Plätzen folgen J.P. Morgan Asset Management (79,4 Punkte, Vorjahr Rang 5), JO Hambro (78,5 / neu), Carmignac Gestion (77,7 /neu), Capital Group (76,9 / neu), DWS (72,6 / 6), Berenberg (72,3 / 10) und Allianz Global Investors (72,1 / neu).

Capital ermittelt die besten Fondsgesellschaften mit zwei Partnern. Die Ratingagentur Scope Analysis analysierte und bewertete die Fondsqualität, Produktpalette und das Management. Zugleich untersuchte das Institut für Vermögensaufbau (IVA) den Kundenservice und das Internet-Angebot. Die Analyse, die insgesamt 4794 Einzelfonds umfasste, führt Capital in zwei Kategorien durch: Universalisten (Anbieter mit mindestens 34 hierzulande vertriebenen Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren Fondsangebot. Danach zählten 51 Anbieter zu den Universalisten und 49 Anbieter zu den Spezialisten. Die zehn Gesellschaften mit den meisten Gesamtpunkten erhalten die Auszeichnung mit fünf Sternen.

Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management. Die Fondsqualität als wichtigstes Kriterium im Test fließt bei den Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Scope Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe.

Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit fünf Prozent in die Gesamtwertung ein, das Management mit 20 Prozent. Beim Kundenservice, der zu 25 Prozent in die Gesamtnote einfließt, testet das IVA das Informationsangebot auf den Internet-Seiten, die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in sozialen Netzwerken.