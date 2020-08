Im Crash wirkten Umweltschutz und soziales Engagement wie Luxusprobleme. Doch gerade Unternehmen, die in der Krise an Mitarbeiter, Lieferanten und Ökostandards denken, schlagen sich besser

Als Bjørn Gulden verkündete, in der Corona-Krise auf sein Gehalt zu verzichten, ersparte dies seinem gebeutelten Unternehmen zwar 170.000 Euro – so viel verdient der Chef von Puma nämlich jeden Monat. Allerdings war dies kein Vergleich zur Geste des Lebensmittelmultis Unilever. Der zahlte in der Krise eine mächtige Summe aus, insgesamt 100 Mio. Euro an Mitarbeiter, Lieferanten und gemeinnützige Organisationen weltweit. Das sollte wenigstens ein paar Krisenfolgen lindern. Eine ähnliche Größenordnung spendete der Streamingdienst Netflix für Mitarbeiter, die in der Krise ihren Job verloren.

Die Initiativen machten natürlich die Runde, weshalb man den Firmen auch vorwerfen könnte, sie hätten es gar nicht primär aus sozialem Antrieb getan, sondern letztlich für ihre Marke und sich selbst. Das wäre aber gar nicht schlimm, denn beides bedingt sich: Studien zeigen, dass sich gerade jene Unternehmen schneller aus Krisen herausarbeiten, die sich stärker für ihre Mitarbeiter, Lieferanten und ihr Image einsetzen.

Deswegen ist gerade jetzt aufschlussreich, welche Firmen sich sozial engagieren – eines von drei Kriterien für eine nachhaltige Unternehmensführung. Die anderen beiden Faktoren sind Umweltschutz (Environmental) und ein gutes Management (Governance), zusammengefasst ergeben sie das Kürzel „ESG“, das für Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Geldanlage steht.

Noch im letzten Jahr war ESG das Megathema in der Finanzbranche, am besten alles sollte ab jetzt nachhaltig geschehen. Dies galt im Grunde bis Ende Februar, bis die Märkte crashten. Nicht wenige dachten, der Hype um die Nachhaltigkeit werde sich fürs Erste erledigt haben. In der schwersten Rezession der jüngeren Geschichte klingen Umwelt- und Arbeitnehmerschutz schließlich nach Luxusproblemen.

ESG ist der Schlüssel

Doch sie sind alles andere als das, belegen aktuelle Untersuchungen: Gerade jetzt sagen diese vermeintlich weichen Faktoren viel über die Krisenresistenz von Unternehmen aus. „ESG-Faktoren könnten eine Schlüsselrolle dafür spielen, wie schnell Unternehmen aus dem Wirtschaftsabschwung kommen“, fasst die Abteilung für Kapitalmarktforschung der Bank of America (BoA) in ihrem Mai-Report zusammen. Zudem liefere die Umsetzung von ESG-Kriterien „verlässliche Signale für das Insolvenzrisiko von Firmen“. Die BoA-Analysten haben dazu Hunderte Firmenchefs befragt, Bilanzen ausgewertet und Performancedaten von Unternehmen erhoben: „Unsere Überzeugung ist, dass ESG in Abschwungphasen sogar noch entscheidender ist.“ Die Orientierung an den drei Kriterien nutze dabei nicht nur den Unternehmen, sondern auch Anlegern.

Und die US-Banker sind nicht die Einzigen: Auch die französische Fondsgesellschaft Carmignac sagt, die Gewinne von gut bewerteten ESG-Unternehmen seien in der Krise weniger stark eingebrochen als die von schlechter bewerteten Wettbewerbern. Zudem hätten sie ihre Geschäftsprognosen für das laufende Jahr weniger nach unten korrigieren müssen.

Das schlug sich auch direkt an der Börse nieder. Die Fondsgesellschaft Fidelity wertete die Daten von 2600 Unternehmen aus und stellte fest: Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen einem guten Nachhaltigkeitsrating und der jeweiligen Unternehmensperformance am Kapitalmarkt. Nachhaltig geführte Unternehmen schwanken weniger und stürzten weniger stark ab. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Vermögensverwalter Blackrock.