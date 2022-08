Der spanische Ölkonzern Repsol profitierte im ersten Halbjahr von steigenden Ölpreisen. Im ersten Halbjahr verzeichnete der Konzern 2,5 Milliarden Euro, etwa doppelt so viel wie im ersten Halbjahr des Jahres zuvor. Das lag vor allem am Buchwert der Vorräte, die Repsol als strategische Reserve in Spanien lagert.